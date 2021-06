Stiri pe aceeasi tema

- Draga Ilin, polițistul de incredere al liderului interlop Lucian Boncu, avea in telefonul sau mobil mii de documente adunate din bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. Informațiile secrete ale MAI erau mai apoi transmise lui Boncu și celorlalți membri ai gruparii sale de crima organizata.…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut de sub ochii Politiei. Sunati la 112 daca il vedeti. Aceasta este recomandarea oamenilor legii, care il considera deosebit de periculos pe acest individ. Amintim ca in octombrie 2020, cel supranumit „stapanul Timisoarei” a scapat de arestul preventiv pentru si…

- Polițiștii vranceni au intervenit in aceasta seara in cartierul Sud din Focșani pentru a aplanat un conflict iscat intre mai multe persoane. De vina ar fi consumul de alcool care a incins spiritele intre mai mulți barbați. Persoanele implicate au fost conduse la secția de poliție pentru declarații.…

- Tribunalul Timiș a motivat sentința prin care cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu au fost condamnați la inchisoare in dosarul traficului de cocaina. Sentința, care are 120 de pagini, analizeaza in detaliu fiecare acuzație adusa de DIICOT și motiveaza care sunt probele care au dus…

- Interceptarile facute de DIICOT in dosarul traficului de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu demonteaza toate variantele cu care liderul interlop a venit in fața Judecatoriei Timișoara și a cerut achitarea in cazul femeii, in varsta de 71 de ani, pe care a ucis-o in Giroc, aflandu-se sub influența…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” impreuna cei de la Serviciul arme din IPJ Arad și cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins, in aceasta dimineața, intr-o noua operațiune DIICOT, in mai multe locații din Timișoara și Moșnița. Printre cei vizați este și interlopul Paul Ștefan, care face parte…

