Stiri pe aceeasi tema

- Se fac angajari in Poliția Romana. Numarul de locuri alocat unitatilor de invatamant militar din subordinea Ministerului de Interne a crescut cu peste 2.600 de posturi, astfel ca, in total, numarul locurilor

- Ministrul Lucian Bode este nemulțumit ca obiectivele Ministerului de Interne nu au fost introduse in Planul Național de Redresare și Reziliența. El il acuza pe fostul șef de la Fonduri Europene, Cristian Ghinea, ca nu a acceptat propunerile din partea MAI, pe motiv ca ministerul ar fi luat deja suficienți…

- USR cere demisia ministrului de Interne, Lucian Bode, pentru modul in care forțele de ordine au fost surprinse marți de protestul organizat de AUR la Parlament. „Protestatarii au reușit sa sara gardurile și sa vandalizeze mașini, fara ca jandarmii sa intervina ca sa ii opreasca. Doi ambasadori au ramas…

- "In CV-ul publicat peste tot am precizat ca in perioada 2005, dupa ce am terminat cursurile Facultații de Drept din cadrul Academiei de Poliție, pana in 2011, am lucrat in diverse structuri ale Ministerului de Interne in domenii care vizau investigarea fraudelor, afacerile europene, relațiile internaționale,…

- Printre victime se numara si copii, a declarat seful departamentului de siguranta impotriva incendiilor din cadrul Ministerului de Interne, Nikolai Nikolov.Cel putin 45 de persoane au murit dupa ce un autocar a luat foc pe o autostrada din vestul Bulgariei, anunta autoritatile locale, citate de BBC.Tragedia…

- CARANSEBES – Cazare, masa și dotari pentru angajații de la punctul aeromedical SMURD de pe Aeroportul Caransebeș. Adica aproape 80.000 de lei alocați de Consiliul Local Caransebeș pentru buna funcționare a punctului aeromedical, pe ultimele doua luni ale acestui an! Mai precis, 51.850 lei sunt necesari…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 50 ranite, marti, intr-un atac care a vizat un spital militar din Kabul, potrvit unui bilant prezentat de catre un oficial de la Mnisterul afgan al Sanatatii. ”Nouaspreze corpuri si aproximativ 50 de raniti au fost condusi la spitale din oras”, a declarat…

- Bulgaria a trimis luni 350 de soldați la granița cu Turcia în sprijinul poliției din cauza presiunii migratorii în creștere, a anunțat ministrul Apararii Georgy Panayotov, potrivit AFP."De luni sunt soldați la granița bulgaro-turca pentru a sprijini poliția de frontiera. Au fost…