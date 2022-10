Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de atribuire de denumiri pentru strazi din cadrul Primariei Municipiului Timișoara, formata din oameni de cultura, profesori și urbaniști, propune ca o serie de 45 de tronsoane noi de strazi sa poarte numele unor personalitați din istoria Timișoarei și Banatului. Toate cele 45 de strazi propuse…

- Lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa și canalizare au continuat in luna octombrie prin investițiile din cadrul ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din regiunea Turda – Campia Turzii” pe strazile: Calea Victoriei – reabilitare canal, Parc industrial…

- Fundația cunoscutului caricaturist Ștefan Popa Popaʹs organizeaza, in colaborare cu Muzeul Național al Banatului, cea de-a X-a ediție a Salonului Internațional de Caricatura de Presa și Arte vizuale Satirice, care va fi deschis din 14 octombrie pana in 7 noiembrie in spațiul expozițional aflat in bastionul…

- Proiectul „MNArT Open View” prezinta publicului, incepand cu 25 septembrie 2022, o opera de arta dintr-o colecție privata, realizata de artistul Ion Grigorescu, un reprezentant al avangardei postbelice romanești. Lucrarea provine din colecția particulara a dr. Sorin Costina și este prima lucrare achiziționata…

- Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de e-Learning și Centrul Multimedia, impreuna cu Teatrul studențesc Thespis și Muzeul Național al Banatului, organizeaza joi, 15 septembrie, de la ora 20.00, in Piața Balcescu, un spectacol de teatru, cu utilizarea tehnologiei digitale și elemente de…

- Proiectul cultural intitulat „Spotlighting Timisoaraʹs Heritage through Dance” (Descopera patrimoniul Timișoarei in pas de dans), lansat de clubul de dans sportiv „Magnum Team”, care dorește sa puna in evidența patrimoniul cultural din cartierele istorice ale orașului și este parte a programului cultural…

- Cazinoul din Constanța a fost parțial descoperit, vineri dimineața, dupa ce schelele de pe fațada superioara au fost date jos, in urma finalizarii lucrarilor. La eveniment au participat mulți politicieni și reprezentanți ai autoritaților locale, toți din partea PNL care a facut o adevarata desfașurare…