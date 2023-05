Cărți electronice de identitate 2023: Solicitanții nu vor mai depinde de adresa de domiciliu sau reședință Carți electronice de identitate 2023: Solicitanții nu vor mai depinde de adresa de domiciliu sau reședința Carți electronice de identitate 2023: Solicitanții nu vor mai depinde de adresa de domiciliu sau reședința Eliberarea Carții electronice de Identitate nu va mai depinde, in viitor, de adresa de domiciliu ori reședința solicitantului. De asemenea, Camera Deputaților a stabilit criterii clare pentru eliberarea vizelor de reședința. Concret, viza de resedinta nu va putea fi […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor din Romania a adoptat, miercuri, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane.

- Camera Deputatilor din Parlamentul Romniei a votat o propunere legislativa ce aduce modificari legate de evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, transmite Jurnal.md. Este vorba de propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 3 mai, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate mai mult de zece persoane.…

- Potrivit noilor prevederi, NU poate fi inscrisa in actul de identitate o adresa daca in Registrul National de Evidenta a Persoanelor sunt inregistrati mai mult de 10 cetateni la adresa respectiva. De asemenea, cei care locuiesc la alte adrese decat cea din actul de identitate sunt obligati ca in 15…

- La o adresa nu pot fi inregistrate cu buletinul mai mult de 10 persoane. Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, stabilind ca la o adresa nu…

- Senatul a adoptat miercuri, in plen, propunerea legislativa pentru modificarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani prin care se stabileste ca la o adresa nu pot fi inregistrate cu cartea de identitate decat maximum zece persoane, informeaza…

- Maxim zece persoane vor putea fi inregistrate cu cartea de identitate la o adresa, este propunerea legislativa pentru modificarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani care a fost adoptata de Senat. „Nu poate fi inscrisa in actul de identitate…