Cartelele prepay vor putea fi vândute doar cu buletin? Solicitarea ministerului Justiției Ministrul Justiției, Stelian Ion, vrea interzicerea vanzarii cartelelor prepay fara buletin. Propunerea vine dupa amenințarea cu bomba de la Curtea de Apel București. „Pornind de la faptul ca ieri a fost printr-un telefon, din nou, amenințare cu bomba la Curtea de Apel București și s-a dat peste cap toata activitatea de acolo, sa luam foarte in serios reanalizarea soluției referitoare la interzicerea cumpararii cartelelor telefonice fara buletin. O sa propun aceasta chestiune, pentru ca, din pacate, tot mai multe situații in care oameni certați cu legea se folosesc de acest mijloc. Se ajunge la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

