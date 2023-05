Cartea zilei: 'Lupanarul', de Elodie Harper „Un triumf literar.” – The Times. „Intens, profund și revelator.” – The Observer. „O poveste fascinanta, bogata in detalii, despre curaj și solidaritatea intre femei.”– Red Lupanarul este bordelul antic – iar cel mai celebru este Lupanarul din Pompei, interesant chiar și astazi pentru picturile sale erotice de pe pereți. Era situat foarte aproape de forumul orașului. Abia in secolul trecut au inceput escavarile și cercetarile minuțioase – dupa ce intreg secolul al XIX-lea istoricii au refuzat sa se aplece asupra subiectului sau sa-l discute, din motive morale. S-a descoperit ca era o lume fascinanta,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

