- Franta este una dintre ultimele tari care a publicat lucrarea cu o traducere a titlului original, „Ten Little Nigers". Foarte repede dupa aparitia cartii, tarile anglo-saxone au inlocuit acest titlu cu neutrul "Si n-a mai ramas niciunul/ And Then There Were None".

- Romanul politist „Zece negri mititei“ de Agatha Christie, un „clasic“ al acestui gen, isi schimba numele si va aparea intr-o versiune revizuita in Franta, din care va fi scos cuvantul „negru“, considerat ca avand conotatii rasiste. Decizia a fost anuntata la postul de televiziune RTL de James Prichard,…

- ”Zece negri mititei”, bestseller-ul Agathei Christie, vandut in peste 100.000.000 de exemplare, iși va schimba numele și va aparea intr-o versiune revizuita in Franța. Romanul polițist se va numi ”Erau zece”, a anunțat James Prichard, stranepotul scriitoarei, la postul de televiziune RTL, informeaza…

- Romanul scris in 1938 de Agatha Christie se numea in original „10 Little Niggers" si a devenit un best-seller mondial, generatii intregi de cititori savurand povestea machiavelica despre capcanele mortale puse celor zece personaje convocate pe o insula misterioasa. In roman, cuvantul „negru", desemnand…

- Celebrul clasic al romanelor polițiste „Zece negri mititei” de Agatha Chrstie va fi redenumit pentru a fi in pas cu timpurile și pentru „a nu rani pe cineva”, potrivit unui anunț facut de stranepotul scriitoarei. Romanul polițist, publicat in 1938 cu titlul „10 Little Niggers”, a cucerit inimile oamenilor…

- Joi, 2 iulie 2020, de la ora 10, pe conturile de youtube și facebook ale Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj (CCAJS) și revistei Caiete Silvane demaram proiectul Conferințele Caiete Silvane online. Saptamanal vom incerca sa invitam scriitori, cercetatori, istorici, artiști din Salaj și din…

- Un tanar britanic a povestit ca, in urma unui accident a intrat in coma, dupa care s-a trezit crezand ca are varsta de șase ani și vorbind fluent limba franceza, pe care o facuse la școala, dar fara sa ajunga sa o stapaneasca.