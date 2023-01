Cartea de poezie a anului Noul volum de poezie al scriitorului Alexandru Petria („Inainte de venirea asteroidului” - Alexandria Publishing Group, 2022) are greutatea plumbului, fiind mai incarcat de “arpegii joase” decat toate celelalte de pana acum: o damnare reala – și nu de forma – taloneaza strans versurile sale, devenite instantaneu o prelungire a tulburatoarelor articole sociale și politice ale autorului, asemeni mecanismelor transformer, multifuncționale, din filmele SF. Bolnav de realitate și iubire – așa putea fi caracterizat poetul pana nu demult, cand experimenta uneori trimbulind forme de exprimare iar in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

