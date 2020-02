Cartea de luni: Apocalipsa dupa Marta/Apocalipsi segons Marta

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa antrenata de Dan Petrescu va evolua în fata a 40.000 de spectatori pe impunatorul „Ramon Sanchez Pizjuan”, stadionul pe care Steaua a câstigat Cupa Campionilor în 1986. Cele doua echipe pleaca de la scor egal, 1-1, dar acest rezultat o obliga pe CFR Cluj…

- Autor: Stelian ȚURLEA Probabil numai prin vreo intamplare fericita veți gasi volumul pe care il semnalam acum in vreo biblioteca universitara, dar merita din plin cautat. Este vorba de traducerea in catalana a antologiei „Apocalipsa dupa Marta” aparuta in 2011 și care reunește poeziile publicate in…

- O poveste excelenta, in plus instructiva. Nici nu s-a incheiat anul și cartea pe care o semnalam astazi a și primit Premiul "Ion Negoitescu" al Revistei Apostrof 2019. Volumul este o cercetare detaliata a felului in care au aparut și pe scenele noastre, și in spectacolele de teatru primele actrițe.…

- Ansu Fati, fotbalistul in varsta de 17 ani și 94 zile al celor de la FC Barcelona, a devenit cel mai tanar jucator din istoria primei ligi spaniole de fotbal care izbutește sa inscrie doua goluri intr-un meci, scrie As.Performanța lui Fati a avut loc la partida dintre Barcelona și Levante,…

- Filiala Constanta a Comitetului Roman de Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii CRlFST al Academiei Romane, impreuna cu Universitatea "Ovidius" din Constanta, organizeaza la Facultatea de Constructii, din strada Unirii nr. 22B, Constanta, a XIII a editie a cursului de "Initiere in istoria si filosofia…

- Crin Bologa a fost propus de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al Direcției Naționale Anticorupție. Crin Bologa vine de la Salaj, unde este prim-procuror adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj și purtator de cuvant al institutiei.Crin Bologa a absolvit Facultatea de Drept…

- Fara indoiala, bingo este un joc de noroc ceva mai special, fiind, potrivit unor studii efectuate recent de cercetatorii din Marea Britanie, benefic pentru abilitațile de concentrare , memorare și coordonare a mișcarilor ochi-mana ale persoanelor mai in varsta și nu numai. Inca de la inceputul acestui…

- Mihai Cucerzan (38 de ani), asistent la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, va lansa o petitie online vizand interzicerea comercializarii si folosirii petardelor in toate spatiile publice din Romania.