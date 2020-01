Cartea de identitate electronica va fi emisa incepand din 3 august 2021, iar cu actualele carti de identitate, aflate in termenul de valabilitate, se poate calatori in Uniunea Europeana pana in 2031, a afirmat directorul Directiei de Evidenta a Populatiei si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Catalin Giulescu.

“Dupa data de 3 august 2021 cetatenii romani vor putea calatori in Uniunea Europeana in temeiul unui pasaport valabil, a unei carti electronice de identitate emisa dupa data de 3 august sau in baza actualei carti de identitate aflata in termen…