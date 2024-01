Carrefour vrea reducerea preţurilor la alimente și are susținere din partea concurenței Presedintele celui mai mare lant de supermarketuri din Franta, E. Leclerc, a cerut tuturor marilor companii de bunuri de larg consum sa-si reduca preturile, sustinand decizia concurentului Carrefour de a renunta la produsele Pepsico, pe fondul negocierilor dure referitoare la preturi, transmite Reuters. Retailerii de produse alimentare din mai multe tari, inclusiv Germania si Belgia, au oprit comenzile unor produse in ultimul an, o tactica in negocieri pe care inflatia a facut-o mai combativa. Intr-o postare pe LinkedIn, Michel-Edouard Leclerc a spus: ”Trebuie sa-i convingem in urmatoarea luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

