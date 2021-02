Caroline Wozniacki este însărcinată cu primul ei copil! Fetiță sau băiețel? Fosta jucatoarea de tenis Caroline Wozniacki (30 de ani) și soțul ei, jucatorul de baschet David Lee (37 de ani), vor deveni parinți in luna iunie a anului acesta. Sportiva s-a retras din circuit cu un an in urma, iar acum urmeaza sa devina mama pentru prima oara. Caroline Wozniacki este insarcinata cu primul ei copil! Fetița sau baiețel? Miercuri, 10 februarie 2021, Wozniacki și Lee au dezvaluit ca vor avea o fiica. „Abia așteptam sa ni se alature bebelușa noastra in iunie!”, a scris sportiva in dreptul unei fotografii cu ecografia, o jucarie de pluș și o pereche de pantofiori de bebeluș. „Suntem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez (51 de ani) apare pe cea mai recenta coperta a revistei americane Allure. In interviul oferit publicației , actrița a vorbit deschis despre relația cu logodnicul ei, fostul jucator de baseball Alex Rodriguez (44 de ani). Asemenea tuturor locuitorilor Pamantului, Jennifer și Alex au fost…

- Ana Bogdan a avut doar anumite pasaje ale meciului în care a contat cu adevarat, sportiva noastra fiind dominata de Danielle Collins. Locul 46 în lume, americanca a facut diferența grație agresivitații, dar și inspirației. S-a încheiat 6-3, 6-1 pentru fosta semifinalista din 2019 de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams s-a retras vineri din turneul Yarra Valley Classic, de la Melbourne, din cauza unei accidentari la umarul drept, la doar cateva ore dupa ce se calificase in semifinale, transmite Reuters. Williams, care are in palmares 23 de titluri de Mare…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a invins-o fara probleme in doua seturi, 6-1, 6-4, pe australianca Daria Gavrilova, luni la Melbourne, in meciul sau de debut la turneul Yarra Valley Classic, de categoria WTA 500, dotat cu premii totale in valoare de 565.530 dolari. Williams, in varsta…

- Tenisul traverseaza o perioada în care exista multe propuneri pentru schimbarea regulamentelor în vigoare, fiind idei de totul felul care circula în interiorul WTA și ATP. Daca Novak Djokovic își dorește ca în circuitul masculin sa se introduca regula meciurilor de tipul…

- Yulia Putintseva (26 de ani, 28 WTA) acuza condițiile de la Australian Open. Jucatoarea din Kazahstan spune ca nu a putut dormi din cauza unui șoarece. Simona Halep, Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic și Dominic Thiem sunt in Adelaide, separați de marea masa a jucatorilor de…

- ​Jucatoarea spaniola Carla Suarez Navarro, care a fost diagnosticata, în august, cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, a declarat ca doreste sa se retraga din circuitul profesionist pe teren, informeaza lequipe.fr.Sportiva de pe locul 84 WTA planuia sa se retraga dupa…