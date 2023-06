Carol Mihalic de Hodocin (2) Asa cum cineva, peste o suta de ani, un controversat om politic, nu va lasa poporului roman nici macar cenusa sa, Hodocin, la randul sau, nu va lasa nici data, nici locul si nici cauza mortii sale. Dar, mai punitiv fata de noi, nu va lasa nici macar o imagine a sa. Hodocin a fost implicat in una din cele mai importante lucrari edilitare din Iasi: alimentarea cu apa potabila. Intr-o anexa a Regulamentului Organic se spunea ca ... Imbelsugarea apelor sanatoasa fiind una din cele dintai trebuinti ale orasului. Erau trei motive care reclamau o reconstructie a retelei de captare si distribuire a apei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

