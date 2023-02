Carnetul de șofer nu e pentru el. Tânăr din Havârna, prins circulând, dar cu permisul suspendat Carnetul de șofer nu e pentru el. Tanar din Havarna, prins circuland, dar cu permisul suspendat Un tanar din Havarna a fost prins de polițiști circuland chiar daca avea permisul suspendat. La data de 4 febraurie, in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au oprit pentru control, pe drumul național D.N. 29 A, in comuna Dragalina, un autoturism condus de un tanar, de 24 de ani, din comuna […] Citește Carnetul de șofer nu e pentru el. Tanar din Havarna, prins circuland, dar cu permisul suspendat in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

