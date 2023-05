Stiri pe aceeasi tema

- Suntem europeni pentru ca altfel nu putem fi. Președintele Republicii Moldova a vorbit. Ne cheama sa spunem lumii ca suntem europeni, incolonandu-ne intr-o manifestație larga de partid, al carui nume este PAS. Sofismul șefului de stat este ca vorbește despre integrare europeana, despre unitatea tuturor…

- Suntem europeni pentru ca altfel nu putem fi. Președintele Republicii Moldova a vorbit. Ne cheama sa spunem lumii ca suntem europeni, incolonandu-ne intr-o manifestație larga de partid, al carui nume este PAS. Sofismul șefului de stat este ca vorbește despre integrare europeana, despre unitatea tuturor…

- Virgin Orbit, compania excentricului miliardar britanic Richard Branson, a intrat in faliment in SUA, dupa ce nu a reușit sa asigure noi investiții. Compania de lansare a sateliților și-a oprit operațiunile cu saptamani in urma, anunțand ca va reduce cu 85% din forța de munca disponibila la momentul…

- In 2017, incriminarea abuzului in serviciu era unul dintre subiectele pe care “Ordonanța 13”, ordonanța lui Grindeanu sau elefantul lui Iohannis, trebuia sa-l reglementeze. Pentru a ne reaminti și mai ales, pentru a ințelege mai bine cum s-au facut și cum se fac lucrurile in Romania, este necesara recapitularea…

- Valabilitatea politelor RCA incheiate la Euroins ar inceta, potrivit legii, in termen de 90 de zile, daca societatea, aflata in prezent in insolventa, ar intra in faliment. In acest caz, institutia care va efectua platile catre pagubiti este Fondul de Garantare a Asiguratilor. Directorul general al…

- Nu este pacaleala de 1 aprilie, ci realitate. Ratele romanilor calculate in funcție de indicele IRCC vor ajunge din urma ROBOR-ul, respectiv pana la 7 %, ceea ce inseamna alte noi sute de lei in plus pe luna. Chiar daca bancile au raportat profituri record anul trecut, dupa ce in SUA, avem deja un caz…

- Ieri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca ASF impreuna cu Guvernul „vor lua cea mai buna decizie” in legatura cu politele RCA, adaugand ca vicepresedintele ASF a cerut sa aiba o intalnire cu el pe acest subiect, potrivit Agerpres. Marcel Ciolacu a fost intrebat ce parere are despre majorarea…

- Societatea iși dorește condamnarea imediata a persoanelor vizate in dosarele de mare rezonanța, dar acest lucru nu este posibil. Pentru o justiție corecta este necesara respectarea tuturor procedurilor, in caz contrar, persoanele vizate ciștiga la CEDO, iar din bugetul de stat le sint achitate prejudicii.…