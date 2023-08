Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s a produs in sudul Turciei, la aproximativ sase luni dupa o serie de cutremure devastatoare care au lovit aceasta regiune, transmite agentia DPA, conform AGERPRES. Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui…

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din arhipelagul Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, potrivit autoritatilor, care se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american.

- Norvegia a evacuat miercuri mii de persoane, in timp ce raurile s-au umflat pana la cel mai inalt nivel din ultimii cel putin 50 de ani, iar case si intreprinderi au fost scufundate sau maturate de alunecari de teren, relateaza Reuters.

- Situație dramatica in județul Tulcea. Mai multe persoane au ramas blocate in mașini, pe drumul national care face legatura cu Braila, din cauza unei viituri. Cateva autoturisme au fost luate pe sus de șuvoaiele involburate.

- Zeci de mii de persoane urmau sa fie evacuate luni in sudul Chinei si in Vietnam, iar zeci de zboruri sa fie anulate, din cauza unui ciclon care se apropia de continent, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP.Rafale puternice de vant si ploi diluviene urmau sa mature litoralul provinciilor…

- Trei persoane au fost ranite de cioburile de sticla vineri (9 iunie), cand o drona a lovit o cladire rezidențiala din orașul Voronej din sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regional Alexander Gusev. Un material video a aratat pagube și urme de arsura pe fațada blocului de apartamente. Gusev a declarat…

- Cel putin doua persoane au fost ranite vineri dupa ce o drona a lovit un imobil rezidential in orasul Voronej, in sudul Rusiei, nu departe de Ucraina, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP. ‘O drona a cazut la Voronej’, a scris guvernatorul regional Aleksandr Gusev pe Telegram. ‘Doua persoane…

- Inundații devastatoare in Italia. Aproape 1000 de oameni au fost evacuati in regiunea nordica Emilia Romagna. Inca 6 mii au fost avertizati sa plece de urgenta din zona, dupa ce mai multe rauri au ieșit din matca.