Carnagiu în Mexic: 20 de morţi în confruntări dintre traficanţii de droguri şi poliţie Schimburile de focuri care s-au desfasurat pe parcursul a 24 de ore, iar in timpul acestora au fost ucisi 14 traficanti, patru politisti si doi civili luati ostatici de delincventi. Confruntarile au inceput sambata, cand politistii locali au cerut ajutorul armatei dupa ce au reperat mai multe vehicule, ocupate de persoane puternic inarmate, circuland prin orasul Villa Union. Imediat au izbucnit schimburi de focuri in mai multe puncte din oras. Guvernatorul din Coahuila a atribuit acest atac cartelului Noreste, creat in statul apropiat Tamaulipas in urma unei sciziuni a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

