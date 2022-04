Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația cu Ami Teiceanu, a facut o schimbare radicala de look. Tanara a surprins pe toata lumea cand a anunțat ca a renunțat la parul lung și s-a tuns bob. Inainte de Paște, Carmina Varciu, in varsta de 19 ani, a simțit nevoia unei schimbari de look, astfel ca a dat…

- Liviu Varciu e tatal a trei copii. Carmina e fiica lui cea mare, cea care deja merge la facultate și care se va muta in curand la București in propriul ei apartament. Intr-un interviu pentru redactia.ro, tanara a vorbit despre planurile ei de viitor, dar și despre relația pe care o are acum cu tatal…

- O schimbare radicala a opiniei publice cu privire la presedintele Rusiei si o crestere a solidaritatii cu tarile europene reprezinta rezultatele unui sondaj expres, reprezentativ la nivel national, realizat de agentia de sondaje Alpha Research. Sondajul a fost realizat alaturi de Televiziunea Nationala…

- Liviu Varciu este un tatic model. Pe langa ce doi copii pe care ii are cu Anda Calin, vedeta mai are o fata dintr-o relație anterioara. Carmina are 19 ani și s-a mutat din București. Chiar daca nu locuiesc impreuna, cei doi au o relație apropiata, iar adolescenta il considera pe tatal ei cel mai […]…

- In afara de cei doi copii pe care ii are cu Anda Calin, Liviu Varciu mai are o fata dintr-o relație mai veche. Carmina are 19 ani și s-a mutat din București, iar acum prezentatorul TV trebuie sa aiba grija de ea și sa-i ofere tot ce ii trebuie. Din acest motiv, el a marturisit ca se va imprumuta la…

- Seba, fostul concurent al sezonului 4 Mireasa, nu mai arata deloc așa cum l-au cunoscut telespectatorii. Tanaul a decis sa iși faca o schimbare radicala de look care i se potrivește foarte bine.

- Anda Calin a facut ieri o vzita la salonul de infrumusețare, asta dupa ce a decis ca este momentul potrivit pentru o schimbare de look radicala. Exact așa cum ați auzit, frumoasa iubita a lui Liviu Varciu are cu totul și cu totul o alta infațișare! Iata cum arata in aceste momente!

- Anul 2022 a inceput cu numeroase schimbari pentru partenera de viața a lui Liviu Varciu! Anda Calin nu a mai ezitat și a decis ca este momentul sa ia o decizie radicala. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum a reacționat prezentatorul TV cand a aflat!