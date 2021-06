Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, in varsta de 37 de ani și George Burcea, in varsta de 33 de ani, au pus capat casniciei anul trecut, insa pana acum, nu au divorțat oficial. Cei doi au impreuna doua fetițe, pe Clara și Ella, pentru care au pastrat o relație buna chiar și dupa desparțire. Vedeta se iubește in prezent…

- Monica Anghel a trecut prin momente dificile, dupa moartea fostului ei partener de viața. Andrei Carandino, primul ei soț, a murit din cauza unor probleme cardiace la varsta de 61 de ani. Vestea ca barbatul care i-a fost alaturi 11 ani din viața a trecut la cele sfinte a debusolat-o pe faimoasa artista,…

- De 7 ani viața Danei Rogoz s-a schimbat complet, asta deoarece tatal sau a murit, iar in sufletul actriței a ramas un gol imens. Vedeta le-a spus fanilor ca barbatul i-a lasat un cadou inainte de a se stinge din viața și il mai are chiar și astazi, dar nefuncțional.

- Andreea Balan a fost invitata in cadrul emisiunii „Xtra Nigjt Show”, unde a facut dezvaluiri emoționante din viața ei. Vedeta și-a amintit de perioada in care locuia la bunica ei, pe timpul vacanței de vara.„Eram vara la bunici și dormem cu bunica in pat, nu ma lasa la discoteca, dar așteptam sa adoarma,…

- Carmen Tanase a fost foarte deranjata de anunțul premierului Florin Cițu ce are legatura cu privilegiile pentru cei vaccinați. Actrița nu a mai rezistat și a rabufnit, explicand ca fiecare om ar trebui sa faca ce iși dorește cu viața lui. Vedeta a avut cateva vorbe grele de spus cu privire la problemele…

- Soțul Dianei Dumitrescu a implinit 40 de ani, iar actrița a marcat evenimentul așa cum se cuvine. Dupa ce i-a scris un mesaj emoționant pe Instagram, vedeta l-a dus la restaurantul lui preferat. Cei doi au sarbatorit alaturi de prieteni cu cele mai delicioase preparate.

- Deși o vedem mereu cu zambetul larg pe buze, Andreea Marin ascunde o mare drama in suflet. Celebra prezentatoare TV a facut dezvaluiri cutremuratoare despre moartea mamei sale. Vedeta a vorbit despre momentul in care cea care i-a dat viața a plecat dintre noi, dar mai ales, de sentimentele care o incearca…