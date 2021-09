Stiri pe aceeasi tema

- "Doresc tuturor un an scolar cu rezultate foarte bune si sa nu ne incurce pandemia, sa scapam de ea. Toate cele bune, mult succes si bucurie tot anul nou scolar", a declarat, luni, Carmen Iohannis, la sosirea la Colegiul National "Gheorghe Lazar", din Sibiu.Carmen Iohannis a postat, pe Facebook, mai…

- Sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, care este profesoara de engleza la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului școlar, potrivit ziarului local Ora de Sibiu. Aceasta a avut și un mesaj pentru elevii care s-au intors la școala.Sotia…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen, care este profesoara de englez la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a transmis, luni, succes tuturor elevilor si in noul an scolar. ”Sa nu ne incurce pandemia, sa scapam de ea”, a adaugat prima doamna. ”Doresc tuturor un an scolar cu…

- Carmen Iohannis, soția președintelui Romaniei, a avut o apariție publica impresionanta cu ocazia dezvelirii statuii lui Samuel von Brukenthal din Sibiu. Prima doamna a Romaniei a aratat fenomenal. Cum s-a imbracat partenera de viața a lui Klaus Iohannis. Apariția publica incredibila a lui Carmen Iohannis…

- Klaus Iohannis a participat, la Sibiu, la dezvelirea statuii baronului Samuel von Brukenthal care a fost amplasata in fata palatului din Piata Mare. Creație a sculptorului Deak Arpad, opera a fost sponsorizata, in proporție de 80%, de Mircea Ureche, patronul de la Boromir. Statuia are 3 metri inalțime,…

- La cinci ani de la demararea proiectului „Romania Educata” al președintelui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențiala a publicat recent un raport final de 137 de pagini despre cum ar trebui sa arate educația pana in anul 2030. Intr-un interviu pentru Școala 9 , Ligia Deca, consilierul pe educație…

- Potrivit declarației de avere a presedintelui Klaus Iohannis, datata 7 iunie 2021 și postata pe site-ul Administrației Prezidențiale , șeful statului a avut un salariu anual de 178.391 lei, adica 14.865 lei lunar, in ușoara scadere fața de 2020, cand a caștigat 179.735 lei. Comparativ cu anul trecut,…

- Designerul Alexandra Andriescu a vorbit despre relatia cu Prima Doamna. Alexandra a povestit cum s-a gandit sa ii trimita un palton sotiei lui Klaus Iohannis. Cand a vazut-o la TV, purtand creatia sa, bucuria a fost si mai mare, scrie life.ro. „Obiectivul meu nu a fost cel de a crește prin imaginea…