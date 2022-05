Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne-ati oferit speranta, sentimentul ca ne putem baza pe dumneavoastra e foarte important, in special pentru prietenii nostri ucraineni”, i-a marturisit Carmen Iohannis Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, in vizita la o scoala din Bucuresti, unde s-au intalnit cu mai multi copii refugiati ucraineni…

- VIDEO| Carmen Iohannis și Jill Biden, ambele profesoare: Vizita la o scoala din Capitala. Au discutat cu copii ucraineni si romani VIDEO| Carmen Iohannis și Jill Biden, ambele profesoare: Vizita la o scoala din Capitala. Au discutat cu copii ucraineni si romani Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati. Jill Biden a ajuns in Romania, vineri, la Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, si va vizita o scoala publica din Bucuresti care gazduieste elevi ucraineni refugiati.

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, se intalneste sambata, in a doua zi a vizitei la Bucuresti, cu sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, urmand ca impreuna sa viziteze o scoala din Capitala unde vor discuta cu copii ucraineni si romani. „Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii,…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, este in Romania. Este a doua vizita oficiala a lui Jill Biden, dar prima de cand Casa Alba a devenit reședința sa oficiala. In a doua zi a vizitei sale in țara noastra, Jill Biden se intalnește cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis,…

- Jill Biden, aflata in vizita in Romania, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii va vizita o scoala din Capitala in care au fost primiți cațiva elevi ucraineni refugiati. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va petrece Ziua Mamei alaturi de mame si copii ucraineni care au fost fortati sa si paraseasca tara natala din cauza razboiului lui Putin.Potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA la Bucuresti, Prima Doamna va petrece weekendul de Ziua Mamei calatorind…