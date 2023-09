Stiri pe aceeasi tema

- Optimista și zambitoare, Carmen Iohannis a declarat, la inceputul anului scolar, ca isi doreste o comunicare buna cu elevii sai, perseverenta si multa bucurie. Prima Doamna crede ca noile legi ale invatamantului ne vor aduce bucurie. ”Va doresc tuturor, elevilor, profesorilor, parintilor, un an cu…

- A inceput anul școlar, iar odata cu acest eveniment, Carmen Iohannis a fost in centrul atenției. Soția președintelui a optat, in acest an, pentru o ținuta simpla și discreta, care i-a scos in evidența trasaturile fizice.

- O colega de catedra de-ale lui Carmen Iohannis a facut dezvaluiri neașteptate despre soția lui Klaus Iohannis. Prima Doamna a Romaniei este profesoara la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. Ea nu s-a alaturat protestelor din invațamant, continuand sa predea elevilor sai, in regim online, pe…

- O profesoara din Italia a fost concediata dupa ce a lipsit in total 20 din cei 24 de ani de serviciu. Chiar și in cele patru luni consecutive in care a predat istorie și filozofie la un liceu din Chioggia, elevii se plangeau ca este „nepregatita”.

- Situatie tensionata la un liceu din Constanta. Elevii protesteaza pentru ca o profesoara refuza sa le incheie mediile, motivand ca ar fi virusi in catalogul electronic. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Constanta, profesoara de biologie de la Liceul Energetic refuza sa incheie mediile elevilor…