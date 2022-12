Stiri pe aceeasi tema

- O noua veste despre pensiile din Romania. Anunțul vizeaza persoanele care vor sa se pensioneze in 2023. Potrivit unor surse, Guvernul Ciuca ar urma sa rezolve problema reformei pensiilor speciale prin adoptarea unui proiect de lege dupa Craciun. Ce au de gand sa faca, mai exact, oficialii de la București.…

- Pentru masa festiva de Craciun, gospodinele din Romania pregatesc cele mai alese bucate tradiționale. Sarmalele, salata de boeuf, friptura de porc, piftia și cozonacul, toate sunt nelipsite de sarbatori. Cand vine vorba de pregatirea oualor umplute, iata ingredientul secret care da un plus de savoare…

- Ianca, fiica lui Razvan Simion, va termina anul urmator liceul și iși dorește sa studieze in strainatate. Momentan, ea nu știe pentru ce facultate va opta sau in ce țara se va muta. Razvan Simion are doi copii din casnicia cu Diana, o fata și un baiat. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani”…

- O parte de țara se bucura in aceste zile de iarna autentica. Bucuria celor care iubesc zapada va fi insa de scurta durata pentru ca temperaturile anormal de mari pentru aceasta perioada vor pune iarna pe fuga. In plus, meteorologii ANM anunța o iarna blanda, cu ploi in decembrie, in loc de ninsori.…

- A mai ramas foarte puțin pana cand iarna iși va intra in drepturi, a inceput numaratoarea inversa pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou, așa ca tot mai multa lume se intreaba daca vom avea sau nu zapada la sfarșit de an. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au facut anunțul. Ce…

- Showbiz-ul din Romania a fost surprins de vestea ca Angela Martini ar fi insarcinata. Pentru ca mulți oameni au crezut acest lucru dupa o fotografie publicata in mediul online, vedeta a oferit toate explicațiile la Antena Stars, unde a și clarificat situația. Iata care este adevarul in ceea ce privește…

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.