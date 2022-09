Carmen Harra, despre diamantul blestemat din coroana Reginei Elisabeta a II-a. Care e, de fapt, povestea bijuteriei

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari evenimente din istoria Marii Britanii va avea loc luni, 19 septembrie 2022: inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a. Monarhul va avea parte de o ceremonie speciala, la care s-a lucrat mai bine de doua decenii.

- Cartea de condoleanțe este deschisa pana maine in intervalele orare 10-13 și 14 – 16 pentru reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic. Publicul larg care dorește sa iși exprime condoleanțele poate accesa cartea de condoleanțe virtuala. Președintele Klaus Iohannis i-a transmis…

- La doar doua zile de la moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Prințul Harry a facut primele declarații despre decesul bunicii sale. Acesta se afla la Castelul Windsor din Anglia, alaturi de Maghan Markle, mama copiilor lui și partenera sa, cand a vorbit deschis despre pierderea dureroasa…

- In timp ce vestea morții Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și Commonwealth-ului a inceput sa se raspandeasca, la "Uno Mas Uno Tres", o emisiune de jurnalism politic, a Canalului 22 din Argentina, reacțiile au fost "neobișnuite". Jurnalistul argentinian a deschis o sticla de șampanie pentru…

- A murit azi, 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, considerata de mulți un simbol al țarii, dar și alalumii intregi. Este cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, regina dandu-și sfarșitul la venerabila varsta de 96 de ani. Pe rețelele de socializare au aparut deja primele glume…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de condoleante britanicilor dupa moartea Reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a amanat o reuniune a consilierilor sai din cadrul Consiliului Privat, care urma sa aiba loc miercuri, dupa ce a fost sfatuita de medici sa se odihneasca, a anunțat Palatul Buckingham, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In noaptea de 19 spre 20 iulie 1927, la Pelișor se stingea din viața Regele Ferdinand Intregitorul. Ii succeda in poziția de Cap al Statului nepotul sau, Regele Mihai I, in varsta de cinci ani și opt luni. A fost nevoie ca un copil sa devina rege al Romaniei deoarece tatal sau, principele Carol al Romaniei,…