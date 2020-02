Carmen Grebenișan a destăinut ce tulburare psihică i-a adus celebritatea Carmen Grebenișan este una din cele mai marcante figuri ale scenei social media din Romania. Concurenta la Asia Express și cea mai buna prietena a Alinei Ceușan, Carmen a dezvaluit și fața intunecata a faimei. Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au aparut impreuna pe coperta revistei Unica de martie. Intr-un interviu exclusiv, Carmen a povestit cum social media i-a declanșat atacurile de panica, dar și cum a reușit sa treaca peste ele. „Consider ca o mare parte din reacțiile din social media au avut un impact puternic asupra mea o lunga perioada de timp și treaba asta s-a manifestat prin apariția… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

