Stiri pe aceeasi tema

- Un bilant facut la noua luni de zile de la debutul pandemiei chiar de Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase, arata ca la Iasi au fost tratati peste 4.000 de pacienti, dintre care 500 au provenit din alte judete. Medicul iesean aflat in prima linie a frontului anti-Covid a mai sustinut…

- In cadrul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi nu mai este liber niciun pat la Terapie Intensiva pentru persoanele infectate cu noul coronavirus, a declarat, joi, managerul unitatii medicale, Carmen Dorobat. Potrivit acesteia, in cursul diminetii de joi era liber un singur pat…

- Medicii infectionisti trag un semnal de alarma! Pacientii cu forme usoare si care sunt izolati la domiciliu nu trebuie sa ia tratament copiat de pe retelele de socializare pentru ca, multi dintre cei care cred ca pot lupta cu virusul dupa capul lor, ajung in cele din urma la spital in forme grave. „Este…

- Primarul ales al Timișoarei a intrat in izolare, dupa ce s-a intalnit cu o persoana confirmata cu coronavirus. Inainte sa faca testul și sa se izoleze, s-a vazut insa cu conducerea DSP, cu medicii de la ”Victor Babeș” și cu prefectul de Timiș. ”Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca…

- Șeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului “Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, avertizeaza ca nu mai exista locuri la Terapie Intensiva iar daca o persoana face o forma severa de COVID-19 nu va mai putea fi tratata. Acesta spune ca este important ca lumea sa nu se imbolnaveasca. "Accentuez…

- "Avem livrari ale acestui medicament (Remdesivir n.red.). Dupa cum stiti si productia lui este limitata si am avut livrari inclusiv in luna septembrie si avem si in octombrie. In functie de cantitatea care vine, noi repartizam pentru fiecare spital suport Covid sau spital de faza 1, faza 2, pentru…

- La fel ca și ceilalți pacienți, persoanele internate și confirmate cu COVID-19 au putut sa voteze in cadrul scrutinului, daca au facut cerere pentru urna mobișa. Au fost luate insa masuri speciale de protecție, astfel incat cei care au mers cu urna s-au echipat special, pentru a evita infectarea. La…

- Aproximativ 80 de pacienti cu COVID-19 internati in spital au votat la Iasi, fiind utilizata urna mobila, potrivit news.ro.La spitalul de Boli Infectioase din Iasi au votat aproape 30 la suta dintre bolnavii diagnosticati cu Covid-19. "Dintre cei peste 150 de pacienti internati, 41…