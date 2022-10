Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a amanat nunta. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape un an alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Cei doi sunt mai indragostiți ca niciodata și au chiar și planuri de nunta. Din pacate, artista a fost nevoita sa amane marele eveniment. Ce a facut-o…

- Cu toții o cunosc pe Adela Popescu, insa puțini știu cum arata tatal ei. Ei bine, vedeta a postat acum o fotografie emoționanta cu parintele ei, deoarece acesta și-a sarbatorit astazi ziua de naștere. Iata ce imagine, dar și ce mesaj a postat prezentatoarea TV!

- Melania Medeleanu este vocea din spatele documentarului dedicat naturii din Romania, „Romania salbatica”. Aceasta a povestit recent, cum a fost aceasta experiența pentru ea și care a fost cea mai mare provocare. „O bucurie! O uriașa bucurie! Atunci cand am dat proba mi-a fost trimis textul și, pe masura…

- O femeie plecata in concediu in Grecia a avut parte de o experienta neplacuta si care i-ar fi putut fi fatala. Cazata la un hotel, romanca spune ca s-a trezit in camera cu un scorpion si a povestit patania pe un grup de Facebook.„Tocmai am gasit un scorpion in camera. A mai avut cineva o astfel de experienta?…

- Marian Corcheș iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Logodnicul artistei Carmen de la Salciua se poate mandri cu viitoarea lui soție, asta deoarece ea este foarte atenta la detalii. Ei bine, frumoasa cantareața i-a facut logodnicului ei un cadou inedit, cu care sigur i-a facut ziua excelenta.

- Adrian Nastase a avut parte de o experiența inedita, atunci cand s-a dus in pelerinaj pe Muntele Athos din Grecia. Fostul Președintele al Camerei Deputaților din Romania a facut aceasta calatorie spirituala alaturi de fiul sau, Andrei. Ce a marturisit politicianul, dupa ce s-a intors in țara. Ce experiența…

- Peste 60.000 de fani din Romania și din strainatate au ajuns la malul Marii Negre in prima zi de Neversea. Porțile celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa au fost deschise joi, 7 iulie. The post VIDEO| NEVERSEA ZIUA 1. Alesso și-a sarbatorit ziua de naștere pe mainstage, alaturi de cei…

- Carmen de la Salciua se lovește din nou de rautați la adresa ei, in mediul online, și vine cu o noua replica pentru hateri. Dupa ce i s-a spus ca „nu e frumoasa”, cantareața a ținut sa transmita gandurile ei cu privire la acest aspect.