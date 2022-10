Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, Carmen de la Salciua și Marian Corcheș s-au casatorit. Deși nu au anunțat nicaieri ca va avea loc marele eveniment, ulterior cantareața a facut publica o fotografie in care aparea imbracata in rochie de mireasa, dand de ințeles ca urmeaza sa ajunga in fața altarului acolo unde,…

- Carmen de la Salciua a oferit declarații, la Antena Stars, declarații care ridica multe semne de intrebare. Este vedeta insarcinata și a ținut totul ascuns pana a mers la muntele Athos?! Ce spune aertista și ce dorința speciala i s-a indeplinit langa locul in care au voie sa puna piciorul numai barbații.

- Azi, 23 septembrie, avem un nou termen la Curtea de Apel Cluj in dosarul in care apare numele primarului de Baia Mare. Ultimul termen a fost cel de dinaintea vacanței judecatorești, fiind vorba despre dosarul in care edilul Baii Mari este acuzat de luare de mita. Va reamintim ca Tribunalul Cluj l-a…

- Marian Mexicanu, regenat de propria fiica. Aceasta spune ca nu vrea sa mai vorbeasca deloc cu artistul. Nunta tatalui ei ar fi motivul pentru care cei doi s-au certat, din nou. Declarațiile taioase ale fiicei lui Marian Mexicanu, in exclusivitate, la Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Nelu Popa a marturisit ca s-a impacat cu fosta soție. Fostul iubit al lui Carmen de la Salciua planuiește sa o ceara in casatorie din nou pe femeia care i-a adus pe lume un copil. Ce a marturisit.

- Daniel Onoriu s-a desparțit de curand de actuala lui soție și are planuri mari sa se intoarca la fosta și prima lui soție, pe nume Mihaela. In exclusivitate pentru Antena Stars, pilotul de raliuri a dat cateva declarații despre faptul ca regreta ca a parasit-o pe fosta sa partenera de viața.

- Carmen de la Salciua, scandal cu fostul iubit, saxofonistul din trupa! Fostul artistei iese la atac cu dezvaluiri uluitoare. Declarațiile care o vor infuria pe cantareața. Ce spune Nelu Popa dupa ce Carmen de la Salciua i-ar fi spus ca nu mai vrea sa auda de el.

- Carmen de la Salciua a amanat nunta cu Marian Corcheș pentru anul viitor. Fosta soție a lui Culița Sterp și iubitul ei erau deciși sa faca pasul cel mare anul acesta, insa fara a da prea multe detalii, vedeta a declarat ca lipsa timpului i-a determinat sa amane evenimentul. Carmen de la Salciua, fosta…