- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat in urma cu mai mult timp, iar dupa alte cateva incercari de a mai forma un cuplu cei doi și-au spus adio definitiv. Ei bine, iata ca artista spune ca pastreaza in continuare legatura cu mama fostului ei soț!

- Carmen de la Salciua a fost intotdeauna o fire sincera, care a spus lucrurilor pe nume, chit ca a facut-o intr-un mod subtil sau pe fața! Manelista le-a vorbit sincer celor din mediul online și a spus adevarul despre desparțirea de Culița Sterp! Mesajul postat de artista pe rețelele de socializare!

- Carmen de la Salciua iubește din nou dupa desparțirea de Culița Sterp? Cantareața și-a pus admiratorii pe ganduri printr-un mesaj controversat, mulți dintre ei intrebandu-se daca nu cumva celebra manelista are un nou iubit!

- Videoclipul piesei lansat in urma cu 2 zile este pe primul loc in Trending pe Youtube Romania, iar romanii par sa nu se mai sature de ea. Aproape 2 milioane de oameni i-au dat play pana in prezent! „Regina Youtube-ului” si „Regele Youtube-ului” sunt pe pe buzele tuturor și clipul piesei „Nu am somn…

- Cristina, Culița Sterp și Bogdan Mocanu colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Te iubesc la nebunie”, o piesa pentru cei care aleg iubirea și o traiesc așa cum iși doresc. „Te iubesc la nebunie” este prima melodie pe care Cristina o lanseaza. Compus de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache,…

- Cu siguranța exista oameni care și-au dorit sa ii vada pe Carmen de la Salciua și pe Jador impreuna. Iata ca visul a devenit realitate, insa poate nu tocmai așa cum se așteptau anii! Cei doi artiști au filmat in secret pentru noul lor clip, iar Carmen a vorbit despre relația ei cu colegul de breasla.

- Dupa divortul cu mare scandal de Carmen de la Salciua, Culița Sterp ajunge iar in atentia presei de scandal. Cantaretul si iubita sa, cearta mare in vazul tuturor romanilor. Ce s-a intamplat intre cei doi indragostiti?! Culița Sterp și iubita s-au certat de fata cu toata lumea De curand, Culița Sterp…

- Ajuns vedeta peste noapte, odata pentru casatoria și, ulterior, divorțul de Carmen de la Salciua, dar și pentru participarile la show-urile ”Puterea Dragostei” și ”Survivor Romania”, Culița Sterp o duce foarte bine acum, cel puțin așa declara acesta. De la afaceri cu oi la numarul unu pe youtube Culița…