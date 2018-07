Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne a explicat contextul discuției cu prefectul de Buzau pe tema situației de la Intorsura Buzaului, menționand ca nu era vorba despre localitatea aflata in județul Covasna, ci despre depresiunea din zona, aflata in competența dministrației Bazinale de Apa Buzau – Ialomița…

- Maranda Novac, din Oniceni, Neamț, nascuta odata cu Romania, a fost sarbatorita astazi, 6 iulie, de Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț și Prefectura. Ceremonia a fost gazduita de Muzeul de Istorie din Piatra Neamț și a reunit reprezentanți ai structurilor Ministerului de Interne – poliție,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a convocat sambata 30 iunie, de la ora 10.00, comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice de ploi abundente, pentru a afla situația in țara, dupa ploile abundente din…

- Decizie șoc la varful Ministerului de Interne. Șeful Poliției Romane, Catalin Ionita și-a dat demisia. Ionița i-a cerut ministrului Carmen Dan incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din motive personale.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi in relatia tensionata cu presedintele Iohannis, aceste declaratii venind in contextul in care seful statului a anuntat ca isi mentine opinia cu privire la demisia prim-ministrului.

- Carmen Dan, indignata ca suspecții din cazul jafului de la Sinești au fost lasați liberi: ”Trag un semnal de alarma, imi doresc o buna relaționare intre Poliție și Parchet”, a spus ministrul de Interne, marți, la Parlament. Ministrul a spus ca a nemulțumit-o, și in opinia sa este ”o stare de fapt, și…

- Situația din interiorul Ministerului de Interne, de unde polițiștii pleaca pe banda rulanta prin ieșirea la pensie, coroborata cu Legea recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulți oameni din pușcarii, a creat probleme pentru ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL, Florin Roman, considera…

- Seful Politiei Romane a fost chemat astazi, de ministrul Carmen Dan, la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicatii legate de activitatea subordonatilor sai pe tema scandalului pornit in urma jafului din zona Sinesti, de miercuri, atunci cand un sofer a reclamat la politie ca a fost atacat…