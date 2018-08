Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a relatat discuția pe care a avut-o la spital cu femeia jandarm agresata la protestul din 10 august, susținand ca tanara a povestit ca "traiește pentru ca a existat langa ea colegul ei, Marius". Ministrul spune ca femeia are o vechime de peste un an in cadrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, duminica seara, ca, din informatiile pe care le detine, sunt sanse foarte mari ca arma furata femeii jandarm agresate sa fie recuperata in perioada urmatoare.

- Ministrul Afacerilor Interne susține ca sunt șanse mari ca arma furata la protestul din 10 august sa fie recuperata zilele urmatoare, menționand ca exista indicii referitoare la faptaș. Referitor la sprijinul acordat de SRI in acest caz, ministrul a spus ca exista un schimb de informații."Exista…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, da explicatii despre situatia generata de violentele din timpul protestului diasporei, din 10 august, intr-un interviu acordat jurnalistului Adrian Ursu, la Antena 3.

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține ca nu are ce sa iși reproșeze privind activitatea sa de ministru, in contextul violențelor de la protestul din 10 august, menționand ca sunt persoane care vor sa scape de Guvern."In ultima vreme am auzit mult inventii care nu pot fi numite…

- Carmen Dan, contrazisa de lege. Fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi are dreptul la paza din partea Serviciului de Paza și Protecție. Potrivit legii, foștii demnitari beneficiaza de protecția SPP, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, pana cand CSAT decide altfel. Ministrul de Interne…

- Primul-ministru Viorica Dancila, insoțita de mai mulți membri ai Cabinetului, se deplaseaza astazi in mai multe zone afectate de inundații din județele Buzau, Bacau, Covasna, Brașov, pentru a evalua pagubele și a identifica cele mai rapide soluții de sprijinire a oamenilor și comunitaților afectate.…

- Ministerul Afacerilor Interne anunța, intr-un comunicat de presa, ca au fost achiziționate mașini din suma de 30 de milioane lei cu care a fost suplimentat bugetul MAI in luna aprilie. In acest context, potrivit site-ului Juridice.ro, ministrul Carmen Dan a afirmat: ”Am preluat parcul auto al ministerului…