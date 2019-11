Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Ilieș a intors toate privirile la Gala Unica, eveniment organizat joi seara, la Palatul Bragadiru. Vedeta a purtat o rochie superba, mulata pe corp și a explicat pentru Libertatea, cum a ales ținuta speciala. „Trebuie sa reprezint frumos, nu? Ma bucur ca va place ținuta. Eu sunt prințesa doar…

- Vedeta americana Kylie Jenner a solicitat un ordin de restrictie dupa ce a povestit ca un barbat a escaladat una dintre portile proprietatii sale si a batut "agresiv" la usa din fata, informeaza Press Association.

- Mirela Vaida a anunțat pe contul de socializare, ca a fost victima hackerilor, care i-au spart contul de Instagram. De altfel, vedeta nu este singura care s-a confruntat cu aceasta problema. Mirela Vaida era urmarita de aproape 250.000 de prieteni, iar acum contul ei a fost blocat și toate datale au…

- Oana Roman are din nou probleme de sanatate. Vedeta a ajuns la spital, chiar in seara petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea, dupa ce s-a simțit rau. Deși a fost externata, soția lui Marius Elisei este in continuare slabita. ,,Isa asculta muzica simfonica! Ma linisteste si pe mine! M-am dat…

- Oana Roman a fost externata ieri din spital, dupa aproximativ doua zile in care a stat internata. Vedeta s-a simtit epuizata si a ajuns la urgenta. In continuare este rapusa de oboseala si sta la pat.

- Vedeta, in varsta de 40 de ani, a suferit "leziuni majore la spate", dupa ce masina in care se afla a parasit carosabilul, intrand intr-un sant duminica.Sotia sa, Eniko Parrish, a declarat pentru TMZ ca vedeta din "Ride Along" se descurca "grozav", iar medicii se asteapta ca acesta sa isi…