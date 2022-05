Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu (19 ani, 12 WTA) a fost eliminata in turul 2 de la Roland Garros, fiind invinsa de bielorusa Aliaksandra Sasnovich (47 WTA, 28 de ani). La capatul unui meci care a durat 2 ore și 6 minute, Emma Raducanu a pierdut in 3 seturi, scor 6-3, 1-6, 1-6. Emma Raducanu, eliminata de la Roland…

- Emma Raducanu a parasit turneul de la Roland Garros in turul al doilea, britanica cedand categoric disputa cu Sasnovich dupa ce se impusese in primul set. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru sportiva din Belarus, care a acces pe merit in faza urmatoare a competitiei. Emma și-a adjudecat primul set (scor 6-3),…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. Desemnata cap de serie nr. 19, romanca a invins-o, in runda inaugurala, in trei seturi,…

- Simona Halep, numarul 19 mondial, s-a calificat, marți, in turul doi de la Roland Garros, dupa un meci greu, in trei seturi, impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numarul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, dupa o ora și 48 de minute, potrivit GSP . Halep a fost incomodata de frigul…

- La ce ora debuteaza Simona Halep la Roland Garros. Fostul lider mondial se intoarce astazi in turneul parizian de Grand Slam, dupa ce a absentat la ediția de anul trecut. Romanca va juca in turul 1 contra germancei Nastasja Schunk (167 WTA). Simona Halep iși cunoaște deja și posibila adversara pe care…

- Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime, N.9 mondial, s-a calificat duminica pentru prima data in turul 2 la Roland Garros, dupa o victorie cu emotii in fata peruanului Juan-Pablo Varillas (122 ATP) la capatul a trei seturi, 2-6, 2-6, 6-1, 6-3, 6-3, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Gabriela Ruse (24 ani, 52 WTA), cea de-a doua jucatoare din Romania care joaca azi la Roland Garros, o intalnește ACUM pe Elise Mertens (26 de ani, 33 WTA), in turul I al turneului din capitala Franței. Partida a inceput la 19:15 poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gabriela Ruse - Elise…

- Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a avut loc aseara, 19 mai. Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) și Carlos Alcaraz (19 ani, 6 ATP) sunt pe aceeași parte de tablou, astfel ca doar unul dintre ei ar putea ajunge in finala. Turneul de la Roland…