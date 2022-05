Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului, cu raliuri intense și cu lovituri care au ridicat in mai multe randuri publicul de la Caja Magica in picioare. Dupa ce a trecut de Rafael Nadal in runda precedenta, puștiul in varsta de doar 19 ani a reușit…

- Tanarul tenisman spaniol Carlos Alcaraz l-a invins vineri pe compatriotul sau Rafael Nadal, 6-2, 1-6, 6-3, dupa un meci de doua ore si 17 minute, si va fi adversarul sarbului Novak Djokovic in semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, informeaza…

- Novak Djokovic și-a respectat din plin statutul de mare favorit și a caștigat fara mari batai de cap meciul cu Hubert Hurkacz (14 ATP). Sarbul a obținut calificarea in semifinalele Mastersului de la Madrid, acolo unde va da peste Rafael Nadal sau Carlos Alcaraz.

- Novak Djokovic vs. Andy Murray, capul de afiș al zilei la turneul ATP de la Madrid, nu va mai avea loc, dupa ce scoțianul a acuzat probleme medicale. Liderul ATP avanseaza astfel in faza sferturilor de finala. Incepand cu ora 13:00, Novak Djokovic (34 de ani, locul 1 ATP) și Andy Murray (34 de ani,…

- Simona Halep, nr. 21 WTA, a avut nevoie de o ora și 18 minute pentru a se impune, luni, in fața americancei Cori Gauf, nr. 16 WTA, pe care a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-4, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de la Madrid.

- Simona Halep Romania, 21 WTA s a duelat cu Cori Gauff SUA, 16 WTA , in optimile de finala ale turneului WTA 1000 de la Madrid.Fostul lider WTA a invins o pe Coco Gauff si s a calificat in sferturile turneului de pe zgura spaniola. Simona Halep a invins o pe Cori Gauff 18 ani, 16 WTA , scor 6 4, 6 4,…

- Simona Halep (21 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Paula Badosa (2 WTA), scor 6-3, 6-1, transmite GSP . In optimile de finala, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), marea speranța a tenisului american. Meciul se va disputa…

- Carlos Alcaraz (18 ani, 16 ATP) s-a calificat in aceasta dimineața in prima finala Masters a carierei. Spaniolul l-a invins in doua seturi stranse pe polonezul Hubert Hurkacz (25 de ani, 10 ATP), campionul en-titre al turneului din Florida, scor 7-6(5), 7-6(2). Alcaraz se pregatește acum pentru marele…