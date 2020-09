Stiri pe aceeasi tema

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește ”Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru ”Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa in limba spaniola – Tikari, in colaborare cu artistul puerto-rican LiToo. „Tikari” este compusa de catre Alexandra Stan, LiToo și Șerban Cazan, in studioul HaHaHa Production. Videoclipul piesei a fost filmat in orașul natal al Alexandrei, Constanța.

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Pe 21 august 2020, Troye Sivan va lansa EP-ul “In A Dream”, un material cu sase track-uri. Anuntul aparitiei noului EP a venit cu track-ul “Easy”, a doua piesa de pe urmatoarul material. Videoclipul a fost regizat de insusi Troye. “O poveste care inca se desfasoara, aceasta mica colectie de piese exploreaza…

- Dupa aproape 6 luni de cand nu au mai urcat pe o scena, artiștii romani au inceput repetițiile și planurile pentru concertele verii 2020. Primele spectacole au loc chiar in acest weekend. In perioada 19-21 iunie, Antonia, Inna, Irina Rimes și Carla’s Dreams vor face show la Romexpo, in cadrul celui…