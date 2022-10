Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom face tot ceea ce putem pentru a mentine acordul”, a anuntat joi, intr-o vizita in Ottawa, Antony Blinken. El a avertizat ca o decizie a Rusiei de a pune capat acestui acord ar fi primita ”cu o profunda ingrijorare” si ”multa furie de taari din intreaga lume care beneficiaza de cereale ucrainene”.…

- ”Rusia si Turcia ii vor deranja cu siguranta pe unii, iar tarile dezvoltate vor fi mai putin fericite”, a declarat Erdogan. Cei doi lideri s-au retras apoi sa discute in privat. LIVE: Turkiye’s President Erdogan and Russia’s President Putin address the media following their bilateral meeting in Astana…

- Evelin Jeckel, Acting Network Officer in cadrul companiei Wizz Air, a anuntat, joi, extinderea bazei aeriene de la Iasi, prin alocarea unei a patra aeronave. Totodata, incepand cu 12 decembrie, vor fi introduse trei noi zboruri pe aeroportul iesean, catre Basel, Memmingen si Copenhaga si se va mari…

- ”La invitatia presedintelui Volodimir Zelenski, secretarul general (al ONU Antonio Guterres) se va afla joi la Liov, pentru a participa la o intalnire trilaterala cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si liedul ucrainean”, anunta intr-o conferinta de presa Stephane Dujarric. Antonio Guterres urmeaza…

- O prima nava care transporta cereale exportate de catre Ucraina a acostat la destinatia finala, in Turcia, anunta Kievul, cargoul Polarnet, care a plecat vineri din portul ucrainean Ciornomorsk, cu 12.000 de tone de porumb la bord, relateaza AFP. Nava a ajuns la destintaie luni, conform programului,…

- Nava a ajuns la destintaie luni, conform programului, dupa ce a fost inspectata de Centrul de Coordonare Comuna (CCC), infiintat la Istanbul in baza Acordului interntaional din oras, semnat in iulie, anunta Ministerul ucrainean al Infrastructurii.The post Cargoul Polarnet, cu 12.000 de tone de porumb…

- Cinci cargouri incarcate cu cereale au pornit duminica din porturile ucrainene Cernomorsk și Odesa, a anunțat Centrul de coordonare comuna (CCC) care supervizeaza aceste operațiuni. In total, aceste vapoare transporta peste 160.000 de tone de porumb și produse alimentare catre Turcia, China și Italia.…

- Cargoul ”Razoni”, care navigheaza sub pavilionul Sierra Leone si care a plecat de la Odesa luni, imediat dupa ora locala 9.00 (si ora Romaniei), cu 26.000 de tone de porumb catre portul libanez Tripoli, urma sa soseasca initial la Istanbul marti dupa-amiaza. On behalf of UN Member States, I welcome…