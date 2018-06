Stiri pe aceeasi tema

- Un cargobot danez cu 108 migranti la bord, salvati vineri in largul Libiei, a fost autorizat, in noaptea de luni spre marti, sa acosteze in Sicilia, insa incertitudinea domea in continuare cu privire la soarta altor 234 de migranti, aflati la bordul Lifeline, o nava inchiriata de un ONG, relateaza AFP…

- Armatorul danez Maersk Line a anuntat sambata ca unul dintre vasele sale de transport a salvat 113 migranti din largul coastelor sudice ale Italiei si in prezent navigheaza in largul Siciliei, informeaza AFP. Nava, denumita Alexander Maersk, a schimbat cursul dupa ce a primit un semnal…

- Italia nu-si va reconsidera pozitia atat timp cat Franta nu va prezenta scuze dupa declaratiile pe care le-a facut cu privire la refuzul talian de a primi nava Aquarius cu peste 600 de migranti la bord, a declarat joi vicepremierul italian Luigi Di Maio, relateaza AFP. ”Atat timp cat nu vor sosi scuzele”…

- In contextul refuzului Italiei de a permite acostarea nevei cu refugiați Aquarius, avand 629 de refugiați la bord, Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi a adeclarat la Geneva ca modul de abordare al Italiei este rușinos insa responsabilitatea este a Europei ca intreg.'Este…

- Guvernul german a cerut luni Italiei si Maltei sa-si indeplineasca datoria ''umanitara'' in ceea ce ii priveste pe cei 629 de migranti de la bordul navei Aquarius din Marea Mediterana, devenita subiect de disputa intre cele doua tari, relateaza AFP. ''Suntem ingrijorati de situatia…

- Cel putin noua imigranti au murit, duminica, in urma unui naufragiu in largul provinciei turce Antalya, iar alti 35 au decedat dupa ce ambarcatiunea in care calatoreau s a scufundat in largul coastelor Tunisiei, potrivi Romania TV. Noua imigranti, inclusiv sase copii, care se indreptau spre Europa,…

- Situatia ramane tensionata in largul coastelor Libiei intre organizatii neguvernamentale si paza de coasta libiana care a impiedicat din nou, duminica, o nava umanitara sa se apropie de o ambarcatiune in deriva in timp ce mai multi migranti erau in apele Marii Mediterane, relateaza AFP. …