Careienii de la BC Primo s-au remarcat la Baia Mare

- Azi debuteaza etapa #10 din Liga 2, cu meciul FC Brașov - Csikszereda. Partida se joaca de la ora 16:00 și este liveTEXT pe GSP.ro. AZI: FC Brașov - Csiksezereda, live de la 16:00 Click AICI pentru statistici SAMBATA Poli Iași - Metaloglobus, live de la 11:00 Click AICI pentru statistici Unirea Constanța…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control la o societate comerciala situata in Baia Mare, care are ca obiect de activitate intreținerea și repararea autovehiculelor. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca in perimetrul exterior se aflau…

- Vocea Romaniei este o emisiune urmarita de faorte multa lume din tara. Cinste ne-a facut baimareanca Laura Gabriela Oana care a intors toate scaunele juratilor antrenori care o ascultau ce frumos canta. Laura Gabriela Oana este o tanara actrita in varsta de 23 de ani care a facut furori pe scena Vocea…

- Dinamo Bucuresti a invins marti, pe teren propriu, echipa Unirea Slobozia, la limita, scor 1-0, in ultimul meci din etapa a 8-a a Ligii 2. Unicul gol al meciului a fost inscris de Alexandru Popa, in minutul 38. Din minutul 84, formația bucureșteana a evoluat in inferioritate numerica, Iulian Rosu fiind…

- Problema gunoaielor continua, deși am pus botul și am crezut ca vine salvatorul și o rezolva. In urma cu puțin timp, SC Drusal SA, a trimis o notificare spre administrația maramureșeana prin care informeaza cu privire la sistarea activitații de colectare a deșeurilor. Așadar, de maine, 1 octombrie,…

- Viceprimarul Baii Mari, Pap Zsolt-Istvan, este acuzat ca a dat jos steagurile Romaniei de la unele tarabe care erau la Castaniada 2022 unde se vindea Kurtoskalacs. La Realitatea Plus, Pap Zsolt Istvan a spus ca el așa ceva nu a facut, „fiind cetațean roman, ales de majoritatea cetațenilor de etnie maghiara…

- Un tanar a fost impuscat vineri seara, 23 septembrie, pe o strada din Baia Mare. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Atacatorul a fost identificat si dus la politie pentru audieri. UPDATE: Tanarul impușcat se afla la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale noaptea…

- O zi ne mai desparte de o noua ediție a Sarbatorii Castanelor. Timp de trei zile in Baia Mare va fi distracție, pe scena de pe Bulevardul Unirii urmand a urca artiști care au mai fost și anii trecuți la Castaniada, dar avem și puține noutați. Același lucru este valabil și pentru artiștii caare evolueaza…