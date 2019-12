Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 va aduce mai multe schimbari in materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodata și o serie de modificari in alte zone care sunt corelate cu el. 1. Zile libere legale 2020 In anul 2020 vor exista urmatoarele zile libere legale : 1 si…

- In anul 2020 vor exista urmatoarele zile libere legale : 1 si 2 ianuarie 2020 – Anul nou (miercuri si joi) 24 ianuarie – Ziua Principatelor Romane( vineri) 17 aprilie – Vinerea mare (vineri) 19, 20 aprilie -Pastele (duminica, luni) 1 mai – Ziua Muncii ( vineri) 1 iunie – Ziua Copilului (luni) 7 si 8…

- Anul 2020 va aduce mai multe schimbari în materie de fiscalitate. Vorbim, printre altele, și de creșterea salariului minim care va produce totodata și o serie de modificari în alte zone care sunt corelate cu el. Contzilla.ro a realizatun top al acestora. Mulți sunt interesați de zilele libere,…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri dimineata ca 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie zile libere pentru sistemul bugetar. Premierul Ludovic Orban a a intrebat-o pe ministrul Muncii Violeta Alexandru, la inceputul, sedintei de Guvern, daca are pregatita HG prin care zilele de 27 decembrie si…

- In 2020, romanii vor avea partea de 15 zile libere legale, declarate prin lege. Din totalul acestora, 11 zile cad in timpul saptamanii. Vezi mai jos calendarul acestora: 1 ianuarie – Anul Nou – zi libera (cade miercuri); 2 ianuarie – A doua zi dupa Anul Nou – zi libera (joi); 24 ianuarie – Ziua Principatelor…

- A fost stabilit calendarul sarbatorilor legale, pentru anul 2020. In fiecare an, in functie de acesta se stabilesc zile libere prin lege. In 2020, romanii vor beneficia de 15 zile declarate libere. The post Care vor fi zilele libere din 2020, potrivit calendarului sarbatorilor legale appeared first…

- Zile libere in 2020. Romanii vor avea 15 zile libere in anul 2020, sarbatori legale, dintre care 11 vor pica in timpul zilelor lucratoare. Astfel, primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța…

- In prezent, salariatii romani se bucura de 15 zile libere legale anual, conform Codului Muncii. Insa, din nefericire pentru acestia, de multe ori sarbatorile legale coincid cu zilele de weekend, in care angajatii sunt, oricum, liberi. Un proiect de lege prevede ca, in acest caz, angajatii sa primeasca…