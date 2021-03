Care țări vor intensifica vânătoarea de mistreți și de ce Germania, Polonia și Cehia iși vor intensifica vanatoarea de mistreți pentru a combate pesta porcina africana in randul animalelor salbatice. Potrivit Reuters, in Polonia pesta porcina africana este prezenta din 2014, iar in Cehia din 2017 și se presupune ca mistreții au intrat și in Germania și au raspandit boala. Pesta porcina africana nu este periculoasa pentru oameni, dar este fatala pentru porci. Transmitere prin contactul direct Romania are peste 400 de focare active de pesta porcina africana in 36 de județe, potrivit inspectorilor sanitari veterinari. Pesta porcina africana (PPA) este o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

