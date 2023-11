Stiri pe aceeasi tema

- In luna septembrie a acestui an, 1956 de cupluri au divortat in Romania, cu 203 mai multe decat in august si cu 105 mai multe comparativ cu septembrie 2022, arata cifrele Institutului National de Statistica. Adulterul, gelozia si violenta fizica sunt cele mai raspandite trei cauze care duc la divort,…

- 1956 de cupluri au divortat in Romania in septembrie, cu 203 mai multe decat in august si cu 105 mai multe comparativ cu septembrie 2022, arata datele publicate vineri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica.In septembrie 2023, numarul casatoriilor a scazut atat fața de august 2023, cat…

- ”Companiile care activeaza in Romania si care nu si-au valorificat deseurile de ambalaje puse pe piata au platit, in 2022, 33 milioane de lei, echivalentul a peste 6 milioane euro, catre Administratia Fondului pentru Mediu”, arata datele Institutului National de Statistica, analizate de Clean Recycle.…

- Știați ca doar 16% din populația țarii a absolvit o facultate? Țarile nordice depașesc 50%, media europeana fiind de 35%. Mai exact: 44% dintre romani au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, invațamant complementar sau de ucenici), 40% nivel scazut (preșcolar, primar, gimnazial…

- Clienții care iși fac cumparaturile de la Lidl ar trebui sa știe din ce este facuta painea vanduta de retailerul german. Acesta a devenit cel mai important jucator in domeniu din Romania, dupa cifra de afaceri, și spune ca vrea sa vanda la raft din ce in ce mai multe produse romanești. Romanii, mari…

- Medicamentele costa și cu 20% mai mult fața de luna trecuta. Acum, bolnavii ajung sa plateasca și de cinci ori mai mult pe ele. Pe de alta parte, multe pastile lipsesc deja din farmacii: antibiotice, analgezice și cele pentru anumite boli cronice. Medicamentele s-au scumpit masiv de la 1 august. Cele…

- Romania a inregistrat o recolta buna la grau in acest an, cu o medie de 5.000 de kg/ha, ceea ce inseamna ca productia totala este mai mare decat cea obtinuta anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES , ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. „Este un an agricol bun. Avem la grau o…