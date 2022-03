Care sunt pierderile suferite de Rusia în războiul cu Ucraina Peste 9.160 de soldați ruși ar fi murit, ar fi fost raniți sau capturați in primele șase zile ale razboiului din Ucraina, anunța armata Ucrainei. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga: 251 tancuri939 blindate33 de avioane37 de elicoptere18 sisteme antiaeriene50 de sisteme de artilerie reactiva (Grad, Smerch etc)105 tunuri de artilerie60 de cisterne și vehicule de aprovizionare cu combustibil3 drone2 barci404 vehicule De cealalta parte, Moscova care nu prezinta informații zilnice, a ieșit miercuri seara și a publicat primul sau bilanț al pierderilor suferite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

