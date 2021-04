Stiri pe aceeasi tema

- Firmele germane raman active pe piața forței de munca satmarene. Ne-a asigurat de acest lucru ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, care s-a aflat astazi, 19 aprilie, intr-o ultima vizita oficiala in județul Satu Mare, inaintea incheierii mandatului in Romania. Excelența Sa a avut o intrevedere…

- Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizata ieri, 14 aprilie 2021, la Sebeș, au fost legitimate 47 de persoane, au fost verificate 29 de autovehicule și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitara. Scopul acțiunilor desfașurate…

- Primarul Dominic Fritz a reacționat pe pagina sa de Facebook dupa ce a fost injurat de protestatari duminica noaptea. Fritz a precizat ca a respectat și va respecta intotdeauna dreptul oricui de a protesta, mai ales la Timișoara, orașul libertații. „Dar nu exista libertate fara responsabilitate. Supararea…

- Ministrul Sanatatii a transmis vineri, in cadrul unei videoconferinte, ca, in prezent, situatia medicala in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 este una ”destul de critica” si nu sunt motive care sa arate ca lucrurile vor deveni ”mai usoare” in perioada imediat urmatoare, potrivit Agerpres .…

- Circulația in afara locuinței sa fie interzisa dupa ora 22, a stabilit oficia Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masurile se aplica de duminica, 14 martie.”CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…

- ANM a emis prognoza meteo valabila in perioada 8 21 martie.Intervalul de referinta va debuta cu un regim termic diurn in general apropiat de cel climatologic specific maxime de 5...8 grade, in medie , dar cu temperaturi mult mai scazute in ziua de 10 martie la amiaza 2...4 grade . In schimb noptile…

- HC Dobrogea Sud Constanta va sustine urmatorul meci din Liga Nationala pe 26 februarie, cu CSM Resita. Echipa de pe litoral lucreaza in aceasta perioada in Sala Sporturilor si in sala de forta. Echipa de pe litoral e pe locul trei in clasanet, la un punct in spatele viceliderei. Cum Liga Nationala de…

- Romanii investesc, in medie, aproximativ 1.000 de euro in sisteme smart home pentru monitorizarea si siguranta locuintei, iar unu din zece persoane (10%) detine cel putin un astfel de produs, arata rezultatele unui sondaj de specialitate, publicat marti. Conform datelor centralizate de…