- Administrarea celei de-a treia doze de vaccin impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa in Romania in luna octombrie. Anuntul a fost facut, marti, de medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. „Vorbim o doza suplimentara de vaccin la anumite tipuri de persoane imunodeprimate,…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca perioada minima intre doza de rapel si a treia doza de vaccin va fi de cel putin sase luni.

- Romania se pregatește pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut de premierul Florin Cițu, potrivit caruia, doar astfel poate fi prevenit un al patrulea val de infectare.