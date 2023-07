Stiri pe aceeasi tema

- 246 de copii cu varste intre 3 și 6 ani din trei comunitați defavorizate din județul Buzau – Chiojdu, Pogoneanu și Pogoanele – sunt beneficiari ai programului „Start in educație”, cel mai amplu proiect de educație timpurie din Romania. In cadrul proiectului au fost desfașurate acțiuni prin care atat…

- Analfabetismul reprezinta o grava problema in Romania, arata datele oficiale obținute in urma Recensamantului. Statisticile arata ca exista o mare discrepanța intre regiuni și grupuri sociale in ceea ce privește nivelul de alfabetizare. Județele in care ponderea analfabeților – persoane de peste 14…

- ANM a emis alerte Cod rosu de ploi torentiale, descarcari electrice și grindina valabil pentru mai multe zone din judetele Hunedoara și Cluj.ANM anunța averse torențiale care vor acumula peste 40…50 l/mp, frecvente descarcari electrice și grindina in Hunedoara, Ghelari, Pestișu Mic, Cerbal, Bunila,…

- „Sarbatorește Dragaica alaturi de noi! Haideți sa le aratam tuturor dragul de tradiție și dragul de Romania!”, este indemul pe care il lanseaza Primaria pentru buzoieni, care sunt așteptați in targul Dragaica sambata, 24 iunie, de de Ziua Iei, care coincide cu Ziua Dragaicii. Toți cei ce vor raspunde…

- Atenționare COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba. Averse torențiale, vant, grindina. Localitațile vizate Județul Alba se afla sub avertizare Cod Portocaliu de furtuna, vineri dupa-amiaza. Pana la ora 17.15 sunt vizate localitațile Alba Iulia, Cugir, Zlatna, Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Meteș, Șibot,…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, vineri, la Timisoara, ca dupa cele trei zile ale vizitei de stat pe care a efectuat-o in Romania revine la Berlin puternic impresionat de faptul ca nu doar Bucurestiul se dezvolta, ci toate regiunile tarii noastre, intre

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, la Digi24, ca este mulțumit de modul in care au mers lucrurile privind autostrada A7, precizand ca, din 13 contracte, pe tronsonul Ploiesti-Pascani, 11 apartin unor companii din Romania. „Lucrurile au mers intr-o viteza de care ma consider…

- Dupa foarte mulți ani in care atenția iubitorilor de fotbal din Romania era numai pe Liga I, divizia secunda a competiției internet atrage foarte mult interes. Acest lucru se datoreaza, poate, și numelor mari care se regasesc acum acolo precum Steaua, Dinamo, Oțelul Galați, sau Iași. In acest articol…