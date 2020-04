Simptomele clasice ale infecției cu coronavirus au tot fost discutate de la inceputul pandemiei pana acum, iar acum alte simptome noi au fost confirmate oficial. Simptomele cele mai des intalnite de COVID-19 sunt febra, tusea și dificultatea in respirație. Specialiștii de la The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au confirmat acum alte șase noi simptome ale acestei boli, potrivit Science Alert : frisoane tremurat cu frisoane dureri musculare dureri de cap dureri de gat pierderea simțului mirosului sau al gustului Citește și: Tot ce trebuie sa știi despre simptomele atipice ale…