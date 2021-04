Stiri pe aceeasi tema

- „Supraevaluat la un milion de euro, nefolosit la 3 incendii catastrofale”, a descoperit un ONG din Ucraina despre tirul cumparat Departamentul pentru Situații de Urgența al Ucrainei de la Optima Technic. Aceeași firma din Ankara a livrat tirul ATI cumparat de SMURD pentru Romania, parcat in curtea spitalului…

- Criza financiara, generata de pandemia de coronavirus, l-a afectat financiar și pe micuțul Will, fostul jurat de la ”Dansez pentru tine” (PRO TV). Prin urmare, celebrul dansator Wilmark Rizzo Hernandez, nascut in Columbia, și stabilit de peste 20 de ani in Romania, a fost nevoit sa se reprofileze. Și-a…

- Un avertisment dur vine din partea industriei retailului. 200 de mii de romani sunt in pericol sa fie concediați in urmatoarele luni. Vorbim de cei care lucreaza in magazinele nealimentare ajunse, din cauza masurilor luate pe timp de pandemie, aproape de faliment. Retailerii din Romania le cer disperați…

- Un avertisment dur vine din partea industriei retailului. 200 de mii de romani sunt in pericol sa fie concediați in urmatoarele luni. Vorbim de cei care lucreaza in magazinele nealimentare ajunse, din cauza masurilor luate pe timp de pandemie, aproape de faliment. Retailerii din Romania le cer disperați…

- Intr-o ancheta ampla realizata de „Sports Show”, fotbalul a fost incununat cel mai popular sport din lume, cu peste 3,5 miliarde de fani. Surpriza vine de pe locul doi: cricketul, cu o baza de 2,5 miliarde de fani. ...

- Societatea ProInvest, afacerea de familie a lui Marian Fișcuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea și fost director al TelDrum, a fost amendata cu 2.667.877,03 lei pentru încalcarea regulilor concurenței, scrie Investigatoria.ro. Consiliul Concurenței a sancționat noua companii active…

- Lucrarile Comisiei Tehnice din cadrul concursului internațional de soluții pentru amenajarea Parcului Est, organizat de Primaria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România s-au încheiat marți, 2 februarie. …

- 250 de mii de seringi si 100 de mii de ace aduse cu o aeronava militaraO aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat sambata, 16 ianuarie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor materiale sanitare din Qatar necesare campaniei de vaccinare, constand in aproximativ 250 de mii de seringi…