Care sunt cele mai lungi zboruri din lume fără escală, păstrate de marile companii, în ciuda pandemiei Traficul aerian a scazut dramatic din cauza pandemiei de coronavirus, insa marile companii și-au pastrat cursele pe distanțe mari, ”fiindca nevoile și dorul oamenilor pentru țarile indepartate și alte culturi este neintrerupt”. Top 10 al celor mai lungi zboruri fara escala din lume a fost publicat de Blick. Locul 10: Atlanta (SUA) - Johannesburg (Africa de Sud) - 13.580 km Zborul e operat de compania aeriana americana Delta Air Line. Un Boeing 777-200LR, folosit pentru cea mai lunga ruta din portofoliul companiei, dureaza in jur de 16 ore și jumatate ore și transporta maximum 291 de pasageri.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de votare la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie 2020 s-a incheiat la secția de votare din Auckland, desfașurarea procesului electoral decurgand in condiții foarte bune și fara prelungirea votarii, transmite MAE. La ora 12.00, ora Romaniei, se vor inchide…

- O aeronava 737 MAX a efectuat miercuri o cursa de 45 de minute de la Dallas, Texas, la Tulsa, Oklahoma. Zborul a avut loc cu cateva saptamani inainte de primul zbor comercial, programat pe 29 decembrie, facand partea dintr-o campanie de relatii publice pentru a elimina temerile legate de aceasta aeronava.…

- In urma cu un an, Victoria a fost gasita ranita de localnicii din comuna Kogalniceanu, din judetul Ialomita, care au luat legatura cu specialistii SOR. Pasarea avea rani la aripi si nu putea zbura, dar a fost tratata de medicii veterinari de la Fundatia Visul Luanei. Dupa ce s-a recuperat, gasca cu…

- Un barbat de 50 de ani, din Houston, Texas povestește pentru Libertatea ce inseamna sa fii in faza a treia de testare a vaccinului impotriva COVID dezvoltat de Pfizer. Christian Smerz a intrat in studiul clinic inca din luna august și spune ca, dincolo de cateva simptome ușoare, are incredere ca vaccinul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cartea pe care o semnalam astazi, cu oarece intarziere, merita din plin atenția oricarui cititor. Spune o poveste adevarata, personajele sunt autentice, doar numele au fost schimbate, din motive lesne de ințeles, evenimentele – reale. Cartea a ajuns bestseller international, nominalizata…

- Jerry Jeff Walker, cantaret si compozitor, cunoscut pentru melodia "Mr. Bojangles" si un reprezentant de marca al muzicii country din Texas, a murit la varsta de 78 de ani, scrie Variety, relateaza News.ro..Decesul lui Walker a fost anuntat sambata de KTRK-TV din Houston, post afiliat ABC.…

- Decesul lui Walker a fost anuntat sambata de KTRK-TV din Houston, post afiliat ABC. Walker este cunoscut pentru "Mr. Bojangles", care a fost un succes pentru Nitty Gritty Dirt Band in 1970 si pentru Sammy Davis Jr. in 1972. A fost primul cantec inregistrat al lui Walker in 1968 pentru albumul…

- Noua editie a campionatului de fotbal al Australiei, A-League, va incepe pe 27 decembrie si se va incheia in luna iunie a anului viitor, a anuntat joi federatia de profil din aceasta tara, potrivit Reuters. Din cauza pandemiei de Covid-19, sezonul 2019-2020 din A-League s-a incheiat la…