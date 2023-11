Care sunt cele mai îndatorate municipii reședință de județ în 2023 La sfarșitul lunii septembrie, municipiul București avea un grad de indatorare de 10,50%, iar limita maxima de indatorare este de 30% din veniturile proprii, potrivit Legii finanțelor locale. De la an la an, administrațiile locale acceseaza tot mai multe imprumuturi bancare sau guvernamentale pentru a acoperi partea ce le revine in diverse proiecte pe fonduri europene sau pentru finanțarea unor cheltuieli curente, cum ar fi asigurarea termiei in perioada rece. Odata cu accesarea de noi imprumuturi, crește și gradul de indatorare al municipiilor, unul dintre cele mai importante criterii in funcție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cu „Genealogia moralei” (București, Editura Contemporanul, 2016), Nietzsche trimite discursul aforistic in plan secund, inclusiv atunci cand mila face obiectul reflecției. Pentru a clarifica opiniile despre valoarea moralei, in general, Nietzsche simte nevoia sa se rafuiasca „aproape singur” cu Schopenhauer…

- Peste 775 milioane euro pentru IMM urile din judetele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova si Mures disponibile prin Programul Tranzitie Justa. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE , prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranzitie Justa PTJ , lanseaza sase apeluri de proiecte…

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Asociația Colecționarilor de Arme din Romania a organizat in data de 30 septembrie 2023 cea mai așteptata intalnire a anului pentru toți pasionații de arme și militaria. Evenimentul a fost gazduit cu generozitate de poligonul “Hunting Fun” din Buhuși. Colectori și entuziaști din toate colțurile țarii,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional POR si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman POCU , a transmis Autoritatii de Certificare si Plata ACP din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) si Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU), a transmis Autoritatii de Certificare si Plata (ACP) din cadrul Ministerului Finantelor, spre certificare…

- Universitatea Transilvania din Brașov se afla pe locul 74, in clasamentul QS World University Rankings: Europe 2024. Cea mai buna universitate din Romania, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, se situeaza pe poziția 260 dintr-un total de 688 de universitați luate in considerare in cel mai…

- „Am avut un schimb extins de opinii cu privire la evolutiile recente ale razboiului de agresiune declansat de Federatia Rusa, precum si privind provocarile carora trebuie sa le faca fata in prezent Ucraina. Prim-ministrul Shmyhal a facut o prezentare extinsa a implicatiilor deciziei unilaterale a Federatiei…