Care sunt cele 5 obiective ale Guvernului Ciolacu La primul discurs ca premier, Ciolacu a anunțat și cele cinci principale obiective ale mandatului guvernului condus de el. „Am venit in fața dumneavoastra sa va prezint astazi nu doar un program de guvernare, ci, mai ales, VIZIUNEA PENTRU NAȚIUNE propusa de noi pentru urmatorul an și jumatate !Greva din Educație, semnalele venite și din alte zone ale societații, reprezinta pentru mine un mesaj clar: romanii ne cer o schimbare majora și curajoasa de ritm și de viziune. De aceea, Educația trebuie sa devina un pilon real de dezvoltare durabila a societații romanești!Pe scurt, aceasta guvernare este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu se angajeaza, in programul de guvernare, ca romanii nu vor mai fi „sclavii moderni" ai Europei, promitand cresteri de salarii si pensii, la pachet cu o viziune orientata catre capitalul autohton, investitii in educatie si sanatate, si stoparea cresterii preturilor. „Stim exact ce avem…

- ”Am venit in fata dumneavoastra sa va prezint astazi nu doar un program de guvernare, ci, mai ales, viziunea pentru natiune propusa de noi pentru urmatorul an si jumatate! Greva din Educatie, semnalele venite si din alte zone ale societatii, reprezinta pentru mine un mesaj clar: romanii ne cer o…

- "Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin #patriotism economic, adica prin investiții și producție aici, in #Romania!19 proiecte de #investiții in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca guvernarea social-democratilor se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania. El vorbeste despre 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei care au fost aprobate saptamana aceasta, transmite…

- ”Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin patriotism economic, adica prin investitii si productie aici, in Romania! 19 proiecte de investitii in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- "Viziunea PSD privind guvernarea se refera la dezvoltare prin #patriotism economic, adica prin investiții și producție aici, in #Romania!19 proiecte de #investiții in valoare de 6,4 miliarde de lei, din care 2,2 miliarde ajutor de stat, au fost aprobate saptamana aceasta prin schema de ajutor de stat…

- ”Piata de ecommerce din Romania a inregistrat un trend ascendent in primul trimestru din 2023, valoarea totala a comenzilor fiind de peste 180 de milioane de euro, in ciuda inflatiei ridicate”, arata datele unei analizate realizate de Limitless Agency, agentie de marketing digital din Romania. In T1,…

- ROMANIA. Reconversia profesionala susținuta din fonduri europene va crește șansele romanilor pe piața muncii. Prin Programul european Educație și Ocupare, derulat pana in 2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene aloca 4,3 miliarde euro pentru a ajuta un milion de romani sa iși gaseasca…